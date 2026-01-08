Минобороны показало кадры водружения флага РФ в Подолах Харьковской области

Минобороны РФ показало видеоматериал, демонстрирующий российских военнослужащих с флагом в освобожденном поселке Подолы в Харьковской области.
На обнародованных кадрах запечатлены российские солдаты, демонстрирующие государственные флаги Российской Федерации с занятых ими территорий. Также в видео показан сам освобожденный населенный пункт.
Слаженные действия штурмовых групп, артиллерии и операторов БПЛА позволили ликвидировать укрепленные пункты, оборонительные сооружения и огневые позиции ВСУ. Поддержка с воздуха и прицельные удары по обнаруженным целям внесли значительный вклад в ослабление обороны украинских подразделений, сообщили в министерстве.
После нейтрализации ключевых очагов сопротивления, российские войска провели операцию по зачистке и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество живой силы и военной техники противника.
Напомним, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Подолы в Харьковской области 4 января.