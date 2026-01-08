Ричмонд
ТАСС: освобождение ВС РФ Братского расширяет буферную зону у Гайчура

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Братское в Днепропетровской области расширяет буферную зону на западном берегу реки Гайчур. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении бойцами «Востока» Братского в Днепропетровской области.

«Гвардейцы-штурмовики 36-й мотострелковой бригады 29-й армии освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области, продолжая расширение буферной зоны на западном берегу реки Гайчур. В результате активных боевых действий воинами-забайкальцами занят район обороны противника площадью более 9 кв. км, освобождено более 170 зданий», — сказали там.

Потери 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «составили до 2 взводов, 2 боевые бронированные машины и более 10 роботизированных платформ и гексакоптеров типа “Баба-яга”, уточнили силовики.