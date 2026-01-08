ТАСС: освобождение ВС РФ Братского расширяет буферную зону у Гайчура

«Гвардейцы-штурмовики 36-й мотострелковой бригады 29-й армии освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области, продолжая расширение буферной зоны на западном берегу реки Гайчур. В результате активных боевых действий воинами-забайкальцами занят район обороны противника площадью более 9 кв. км, освобождено более 170 зданий», — сказали там.