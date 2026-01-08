В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Красного Лимана в ДНР, Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки в Харьковской области.
«Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.