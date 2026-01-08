Ричмонд
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Красного Лимана в ДНР, Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки в Харьковской области.

«Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.