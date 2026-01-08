Ричмонд
ВС России поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в четверг Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении ведомства.