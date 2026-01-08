Более 70 беспилотников ВСУ совершили попытку пролета через Херсонскую область

«Прошедшей ночью враг совершил попытку массированного пролета БПЛА — более 70 ударных дронов самолетного типа — через Херсонскую область», — написал он в Telegram-канале.
Как сообщает губернатор, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников, 18 из которых были сбиты над Херсонской областью. Остальные уничтожены ПВО других регионов.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за два часа сбили 11 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Отмечается, что дроны были ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск.