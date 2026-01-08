Ричмонд
Более 70 беспилотников ВСУ совершили попытку пролета через Херсонскую область

В ночь с 7 на 8 января более 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку пролета через Херсонскую область. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Прошедшей ночью враг совершил попытку массированного пролета БПЛА — более 70 ударных дронов самолетного типа — через Херсонскую область», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщает губернатор, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников, 18 из которых были сбиты над Херсонской областью. Остальные уничтожены ПВО других регионов.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за два часа сбили 11 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Отмечается, что дроны были ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск.

