ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в «Ахмате»

«Противник пытается перебрасывать малые резервы, под проведение ротаций, эти ротации пересекаются. Куда они раньше подъезжали, туда они уже опасаются подъезжать, то есть они уже бросают технику и машины в отдаленности и больше двигаются пеша. Больших движений не производит, больших групп не заводит. Они пытаются ротировать, у них не получается, потому что мы срываем все их ротации», — рассказал «Оптима».