ВСУ не могут завести новые силы в Сумской области, заявили в «Ахмате»

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ «полком смерти», несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ.
«Противник пытается перебрасывать малые резервы, под проведение ротаций, эти ротации пересекаются. Куда они раньше подъезжали, туда они уже опасаются подъезжать, то есть они уже бросают технику и машины в отдаленности и больше двигаются пеша. Больших движений не производит, больших групп не заводит. Они пытаются ротировать, у них не получается, потому что мы срываем все их ротации», — рассказал «Оптима».
Он уточнил, что ВСУ делают попытки заводить малые группы в лесополосы Сумской области, однако все эти группы уничтожаются артиллерией и БПЛА «Ахмата», а также смежных подразделений группировки «Север».
«Те резервы, которые он подбрасывает периодически малыми группами, в основном эти резервы разбиваются. Соответственно, у противника личный состав не может провести ротацию благодаря тому, что не может провести ротацию, соответственно, они не могут эвакуировать раненых. Я бы не сказал, что противник чувствует себя на данном этапе хорошо», — пояснил собеседник агентства.