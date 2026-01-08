В Днепропетровске после блэкаута сложилась ЧС национального уровня

Как сообщило агентство Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске прогремели взрывы. В среду вечером в городе отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. Была прекращена работа местного метрополитена. Представитель Минэнерго страны проинформировал, что без света в области остаются порядка 800 тысяч абонентов.