В Днепропетровске после блэкаута сложилась ЧС национального уровня

«В Днепропетровской области ситуация одна из самых сложных, установилась чрезвычайная ситуация национального уровня. Работают альтернативные источники электроснабжения», — сообщил он.
Левый берег города поддерживается за счет альтернативных источников питания, ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется, отметил Филатов.
В свою очередь глава военной администрации Днепропетровской области Иван Федоров признал в эфире телеканала «Мы — Украина», что это первый за последние годы тотальный блэкаут в регионе.
Как сообщило агентство Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске прогремели взрывы. В среду вечером в городе отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. Была прекращена работа местного метрополитена. Представитель Минэнерго страны проинформировал, что без света в области остаются порядка 800 тысяч абонентов.