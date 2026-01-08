FPV-дрон влетел в Т-72 вслед за танкистом, это сняли на видео

FPV-дроны действовали по отработанной сотни раз схеме: несколько дронов обездвижили машину и продолжили бить по броне. В армии это называют «беспокоящим огнем».
Серьезного ущерба тяжелой бронетехнике такие попадания нанести не способны, их задача — напугать экипаж и заставить его открыть люки, чтобы выбраться наружу.
Как только люки откроются, БПЛА смогут проникнуть внутрь, устроив там пожар и детонацию боекомплекта — как раз то, от чего танкам сносит башню и в прямом, и в переносном смысле.
В нашем случае механик-водитель обреченного Т-72, высунувшись, заметил приближающийся FPV-дрон. Ясно представляя, что произойдет далее, он попытался спуститься обратно и закрыть люк, но не успел.
Следующие дроны сняли недолгую агонию танка: пожар и детонацию.