На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом, СТО и магазин

По информации ведомства, в частном доме выбило стекла. В магазине и СТО, кроме остекления, повреждены крыши и забор.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Краснодарским краем и Крымом за ночь сбили 25 БПЛА. В городе Гулькевичи обломки украинского дрона упали на проезжую часть. Также фрагменты БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Осколками повредило крышу здания и навес.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше