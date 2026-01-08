В Прикамье похоронили трех участников СВО из одного округа

Верещагинский округ 8 января проводил в последний путь трех погибших в ходе СВО земляков. В боях на передовой спецоперации погибли ефрейтор Деменев Владислав Андреевич, рядовые Чудинов Максим Дмитриевич и Озолин Михаил Константинович.
Владислав Деменев родился в деревне Калиничи 7 ноября 1989 года. Его воспитала дружная многодетная семья. После окончания Путинской школы работал в совхозе «Заря Путино», затем перешел в сферу грузоперевозок. С женой Натальей Викторовной воспитывал сыновей Романа и Андрея, дочь Алену.
В зоне СВО проходил службу ефрейтором на должности заместителя командира взвода разведывательной роты. Погиб 15 января 2025 года.
Максим Чудинов родился в Верещагино 10 апреля 1990 года. Воспитывался и учился в Вознесенском детском доме, увлекался парикмахерским делом. Создал свою семью, с женой Евгенией Игоревной воспитывал дочь Валерию.
В зоне СВО проходил службу рядовым на должности гранатометчик отделения захвата взвода штурмовой роты. Погиб 14 июля 2025 года.
Михаил Озолин родился в Верещагино 1 августа 1989 года. Его воспитала многодетная семья. После окончания школы № 1 работал и жил в Перми, затем вернулся в родной город и трудился в строительной сфере.
В зоне СВО служил рядовым на должности стрелка мотострелкового отделения. Погиб 21 сентября 2025 года.
Прощание с погибшими военнослужащими провели в один день: Владиславом Деменевым и Максимом Чудиновым — в селе Вознесенское, Михаилом Озолиным — в Верещагино. Администрация Верещагинского округа приносит соболезнования родным и близким погибших земляков.