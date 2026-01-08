ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей

«Они возводят линию обороны недалеко от Славянска. На определенном удалении пытаются рыть какие-то укрытия себе, линию окопов. Я думаю, это им не поможет, потому что, по показаниям, опять же, пленных, да и так, по общей ситуации, народа у них катастрофически не хватает», — рассказал «Питон».
С его слов, острая нехватка пехоты и низкая мотивация может привести ВСУ к военному поражению на этом участке.
«Уже на улицах все позаканчивались. Все, кто спокойно передвигался, — всех уже “повытаскивали”. Но кто сделал правильный выбор, тот сделал правильный выбор, соответственно», — поделился мнением «Питон».
Ранее президент России Владимир Путин назвал Славянск, Краматорск и Константиновку главными укрепрайонами Украины. Если войска Украины не уйдут с определенных территорий, РФ добьется этого вооруженным методом, заявил в конце ноября президент России.