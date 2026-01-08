«Бегущие украинцы систематически и массово оставляют западное оружие», — написал он.
По его словам, у российских военнослужащих теперь якобы больше ракет Javelin, чем у самой британской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
