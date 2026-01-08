Жители Батайска идут на поправку после атаки дронов. Врачи не смогли спасти мать 19-летней девушки.
Двое жителей Батайска, получившие серьезные ранения в результате атаки беспилотников 18 декабря, идут на выздоровление. По информации, предоставленной Александром Андреянченко корреспонденту 161.RU, они продолжают находиться в стационаре под наблюдением врачей.
Трагический ночной удар по Ростову и Батайску унес жизни трех мирных жителей, еще восемь человек пострадали. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили и грузовое судно в ростовском порту. В Батайске сгорели частные дома, и в одном из них погибла Наталья Насридинова, мать двоих детей. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти из-за тяжелых травм. Ее муж и дочь были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Муж Натальи, Саид, был госпитализирован в батайскую ЦГБ с осколочным ранением и успешно прооперирован. По словам Александра, он пришел в себя. Также идет на поправку Дарья, которую с сильными ожогами доставили в ростовскую БСМП.
Наталье Насридиновой было 50 лет, свой юбилей она отметила в июле. Она работала продавцом в Ростове. Ее мужу Саиду 53 года, он работал водителем в батайской ЦГБ, а до этого долгое время работал водителем в частном охранном предприятии. У пары двое детей: 26-летний сын и 19-летняя дочь Дарья.
19 декабря в Батайске был объявлен траур в память о Наталье Насридиновой.