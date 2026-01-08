Жители Батайска идут на поправку после атаки дронов

Трагический ночной удар по Ростову и Батайску унес жизни трех мирных жителей, еще восемь человек пострадали. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили и грузовое судно в ростовском порту. В Батайске сгорели частные дома, и в одном из них погибла Наталья Насридинова, мать двоих детей. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти из-за тяжелых травм. Ее муж и дочь были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.