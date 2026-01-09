Украинские ракеты ударили по Белгороду: серьёзно повреждён объект инфраструктуры

В ночь на 9 января украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду. Известно о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, пострадавших в результате удара нет. Он также подчеркнул, что на местах ЧП работают оперативные службы. Сведения о последствиях будут уточняться.
«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», — уведомил Вячеслав Гладков.
К 8 января подразделения российской армии начали заходить в Константиновку в ДНР. Известно, что ВС РФ ведут бои в населенном пункте. В настоящий момент ситуация складывается в пользу российских войск.