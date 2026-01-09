Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены сработали над Киевом ночью 9 января: опасность объявлена во всей Украине

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: Комсомольская правда

На Украине в ночь на 9 января объявили воздушную тревогу. Сирены звучат, в том числе, в Киеве. В ряде регионов слышны взрывы. Об этом сообщает местное издание «Страна».

По данным журналистов, во Львове прогремело несколько взрывов около 00:45 по Москве. Кроме того, силы ПВО работают над Киевом.

Тревогу на всей территории Украины объявили около 00:35. Издание пишет о многочисленных взрывах в Киеве.

Прошлой ночью блэкаут случился в Днепропетровске. Жители остались без света. Все ТЭЦ в регионе остановили работу. Как сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, никто не знает, сколько продлится блэкаут. Он призвал жителей запасаться водой. Известно, что в Днепропетровске также остановилось метро.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше