Сирены сработали над Киевом ночью 9 января: опасность объявлена во всей Украине

Прошлой ночью блэкаут случился в Днепропетровске. Жители остались без света. Все ТЭЦ в регионе остановили работу. Как сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, никто не знает, сколько продлится блэкаут. Он призвал жителей запасаться водой. Известно, что в Днепропетровске также остановилось метро.