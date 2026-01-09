Сирены сработали над Киевом ночью 9 января: опасность объявлена во всей Украине

На Украине в ночь на 9 января объявили воздушную тревогу. Сирены звучат, в том числе, в Киеве. В ряде регионов слышны взрывы. Об этом сообщает местное издание «Страна».
По данным журналистов, во Львове прогремело несколько взрывов около 00:45 по Москве. Кроме того, силы ПВО работают над Киевом.
Тревогу на всей территории Украины объявили около 00:35. Издание пишет о многочисленных взрывах в Киеве.
Прошлой ночью блэкаут случился в Днепропетровске. Жители остались без света. Все ТЭЦ в регионе остановили работу. Как сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, никто не знает, сколько продлится блэкаут. Он призвал жителей запасаться водой. Известно, что в Днепропетровске также остановилось метро.