Клычков: в Орле повреждён объект коммунальной инфраструктуры после атаки ВСУ

Губернатор Клычков сообщил о повреждениях инфраструктуры в Орле после ночной украинской атаки.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики ударили по Орлу в ночь на 9 января. В результате атаки повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Так сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Он уточнил, что на место ЧП уже прибыли аварийные бригады. Специалисты приступили к ремонтным работам. Губернатор также предупредил жителей Советского района о возможном падении уровня теплоносителя.

«В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города», — оповестил Андрей Клычков.

ВСУ также атаковали Белгород. Боевики нанесли ракетный удар по городу. Известно о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. Пострадавших в результате ночного удара нет.