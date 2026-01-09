Клычков: в Орле повреждён объект коммунальной инфраструктуры после атаки ВСУ

Украинские боевики ударили по Орлу в ночь на 9 января. В результате атаки повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры. Так сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Он уточнил, что на место ЧП уже прибыли аварийные бригады. Специалисты приступили к ремонтным работам. Губернатор также предупредил жителей Советского района о возможном падении уровня теплоносителя.
«В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города», — оповестил Андрей Клычков.
ВСУ также атаковали Белгород. Боевики нанесли ракетный удар по городу. Известно о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. Пострадавших в результате ночного удара нет.