Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах во Львове на фоне воздушной тревоги.
«Есть прилет по объекту критической инфраструктуры», — написал Садовый в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.