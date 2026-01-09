Ричмонд
Сильные детонации сотрясли Киевскую область одновременно со Львовской

Практически одновременно с серией взрывов, произошедших во Львове, мощные детонации сотрясли Киевскую область. Об этом пишет SHOT.

Источник: Reuters

По данным, поступающим из открытых источников (OSINT-трансляций), очевидцы зафиксировали целую серию взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками в небе над регионом. Предварительно, целью удара могла стать ТЭЦ-6 — одна из наиболее мощных теплоэлектроцентралей Украины. Местные медиаресурсы сообщают о том, что в районе предполагаемого удара наблюдались характерные синие вспышки. На данный момент официальные ведомства не предоставили точных данных о последствиях и характере атаки.

Ситуация в регионе осложняется продолжающейся воздушной атакой. Киев в настоящий момент находится под массированным ударом барражирующих боеприпасов типа «Герань» (Shahed). По оценкам наблюдателей, в воздушном пространстве столицы зафиксировано присутствие не менее 50 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими атаками, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».