Сильные детонации сотрясли Киевскую область одновременно со Львовской

По данным, поступающим из открытых источников (OSINT-трансляций), очевидцы зафиксировали целую серию взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками в небе над регионом. Предварительно, целью удара могла стать ТЭЦ-6 — одна из наиболее мощных теплоэлектроцентралей Украины. Местные медиаресурсы сообщают о том, что в районе предполагаемого удара наблюдались характерные синие вспышки. На данный момент официальные ведомства не предоставили точных данных о последствиях и характере атаки.