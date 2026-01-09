Во Львовской области объект критической инфраструктуры получил повреждения

Ночью 9 января во Львовской области прогремели взрывы. В результате получил повреждения объект критической инфраструктуры. Специалисты приступили к тушению разгоревшегося пожара. Об этом оповестил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале.
Он сообщил, что взрывы прогремели около 01:00 по Москве. В это время воздушная опасность была объявлена на всей территории Украины. В настоящий момент сирены до сих пор звучат, свидетельствуют данные карты тревог.
«Продолжается тушение пожара», — уведомил Андрей Садовой.
Около 00:20 украинские ракеты ударили по Белгороду. Известно о серьезных повреждениях на объекте инфраструктуры. Пострадавших в результате удара ВСУ нет. По данным властей региона, на местах ЧП работают оперативные службы.