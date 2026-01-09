Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы

Ночью 9 января в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 января в столице Украины прогремели взрывы. В Киеве уже несколько часов звучат сигналы воздушной тревоги. Взрывы в столице прогремели в третий раз за ночь. Об этом сообщает местное агентство Укринформ.

По данным на 04:20, на всей территории страны объявлена воздушная опасность. Ночью взрывы также прогремели во Львове. В регионе с вечера 8 января объявлена воздушная тревога.

«В Киеве раздались громкие взрывы… В Киеве слышны звуки взрывов», — оповестили украинские СМИ.

Местные власти на фоне взрывов во Львовской области сообщили о повреждениях на объекте критической инфраструктуры. Специалисты приступили к тушению разгоревшегося пожара. Взрывы прогремели около 01:00 по Москве. О пострадавших не сообщается.