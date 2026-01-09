В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы

В ночь на 9 января в столице Украины прогремели взрывы. В Киеве уже несколько часов звучат сигналы воздушной тревоги. Взрывы в столице прогремели в третий раз за ночь. Об этом сообщает местное агентство Укринформ.
По данным на 04:20, на всей территории страны объявлена воздушная опасность. Ночью взрывы также прогремели во Львове. В регионе с вечера 8 января объявлена воздушная тревога.
«В Киеве раздались громкие взрывы… В Киеве слышны звуки взрывов», — оповестили украинские СМИ.
Местные власти на фоне взрывов во Львовской области сообщили о повреждениях на объекте критической инфраструктуры. Специалисты приступили к тушению разгоревшегося пожара. Взрывы прогремели около 01:00 по Москве. О пострадавших не сообщается.