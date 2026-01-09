Власти Киева сообщили о взрывах в столице: повреждена критическая инфраструктура

В Киеве ночью 9 января прогремел ряд взрывов. По данным местных СМИ, прозвучало не менее пяти таких серий. В результате критическая инфраструктура Киева получила повреждения. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о перебоях с водоснабжением в городе.