Серия взрывов прогремела во Львове: жители области заявили о проблемах с газом

Как заявил мэр Львова Андрей Садовой, в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Специалисты уже приступили к тушению разгоревшегося пожара. Взрывы во Львовской области прогремели около 01:00 по Москве. Кроме того, их слышали жители регионального центра.