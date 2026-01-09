Ричмонд
Серия взрывов прогремела во Львове: жители области заявили о проблемах с газом

Во Львовской области после взрывов сообщили о перебоях с газом.

Источник: Комсомольская правда

Во Львовской области ночью 9 января прогремели взрывы. По данным властей, начались перебои с газом. Об этом заявил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич в Telegram-канале.

По его данным, проблемы с газом наблюдаются в населенном пункте Рудно. Депутат сообщил об отсутствии давления.

«Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается», — оповестил Игорь Зинкевич.

Как заявил мэр Львова Андрей Садовой, в результате взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Специалисты уже приступили к тушению разгоревшегося пожара. Взрывы во Львовской области прогремели около 01:00 по Москве. Кроме того, их слышали жители регионального центра.