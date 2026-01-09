Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае отменили сигнал бесплотной опасности. Сообщение об этом жителям региона поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 08:00 9 января.
«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — говорится в оповещении РСЧС.
Сигнал действовал на Кубани около трех часов. В настоящее время региону ничего не угрожает.
Напомним, днем ранее в Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частное домовладение и проезжую часть.