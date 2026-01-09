Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотную опасность отменили в Краснодарском крае

На Кубани отменили сигнал беспилотной опасности утром 9 января.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае отменили сигнал бесплотной опасности. Сообщение об этом жителям региона поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 08:00 9 января.

«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — говорится в оповещении РСЧС.

Сигнал действовал на Кубани около трех часов. В настоящее время региону ничего не угрожает.

Напомним, днем ранее в Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частное домовладение и проезжую часть.