Британия может лишиться танков и самолетов из-за дыры в бюджете в $37 млрд

Главы оборонных ведомств Великобритании предупредили премьер-министра Кира Стармера о том, что страна может остаться без самолетов и танков, их просто выведут из состава вооруженных сил из-за «черной дыры» в бюджете в 28 млрд фунтов стерлингов (37 млрд долларов), материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что неконтролируемая инфляция, повышение зарплат военнослужащим и растущие расходы на ядерное сдерживание привели к тому, что лейбористы не смогли увеличить расходы на оборону.
Стармер пообещал увеличить расходы на оборону на 0,2% ВВП — на 6 млрд фунтов стерлингов в год к 2027 году. Однако, как стало известно The Sun, прогноз Министерства обороны показал, что в течение следующих четырёх лет возникнет дефицит в размере 28 млрд фунтов стерлингов.
Высшее руководство сообщило премьер-министру, что им придётся пойти на серьёзные сокращения, если канцлер не сможет найти дополнительные средства.
По данным издания, начальник штаба обороны Ричард Найтон и министр обороны Джон Хили доложили об этом Стармеру и канцлеру Рэйчел Ривз, которые впали в ярость.
После этого план Лейбористской партии по инвестициям в оборону, в котором должно быть указано, что подлежит сокращению, был отложен на шесть месяцев.
В свою очередь, Хили уже отказался от семи крупных военных кораблей, теперь у Великобритании самый маленький флот со времён его создания Генрихом VIII. Численность армии впервые за 200 лет может сократиться до 70 000 человек.
Стармер сообщил, что повышение расходов на оборону, предложенное лейбористами, стало «самым значительным устойчивым увеличением расходов на оборону со времён окончания холодной войны».
Однако его заявления о том, что это означает дополнительные 13 млрд фунтов стерлингов в год, были мгновенно раскритикованы как «вводящие в заблуждение». Институт финансовых исследований заявил, что реальный рост составил 6 млрд фунтов стерлингов в год.
