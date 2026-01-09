Ричмонд
В минобороны рассказали о сбитом беспилотнике в Ростовской области

Над Ростовской областью в ночь на 9 января сбили беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 9 января, над Ростовской областью силами ПВО был уничтожен беспилотник, сообщили в Минобороны России.

— За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено пять украинских беспилотников самолетного типа по всей стране, — говорится в сообщении ведомства.

Два дрона были сбиты над Брянской областью, еще по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что вечером в субботу, 3 января, после атаки беспилотника в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района в частном доме выбило окно взрывной волной.

