В минобороны рассказали о сбитом беспилотнике в Ростовской области

В ночь на пятницу, 9 января, над Ростовской областью силами ПВО был уничтожен беспилотник, сообщили в Минобороны России.
— За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено пять украинских беспилотников самолетного типа по всей стране, — говорится в сообщении ведомства.
Два дрона были сбиты над Брянской областью, еще по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что вечером в субботу, 3 января, после атаки беспилотника в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района в частном доме выбило окно взрывной волной.
