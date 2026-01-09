ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина нанесли удар «Орешником»

«Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности “Орешник”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — сказали там.