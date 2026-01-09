Ричмонд
ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина нанесли удар «Орешником»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник», по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности “Орешник”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — сказали там.

Там указали, что «цели удара достигнуты».

«Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — добавили в российском военном ведомстве.