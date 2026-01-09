Киев получил жесткий ответ за атаку на резиденцию Путина: на Украину полетел «Орешник»

Российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что все произошло в ночь с 8 на 9 января. Удары были проведены высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования. Использовался, в том числе, подвижный ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотные летательные аппараты.
«Поражены объекты производства беспилотников, использованных в террористической атаке, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — подчеркнули в Минобороны.