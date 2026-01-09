Киев получил жесткий ответ за атаку на резиденцию Путина: на Украину полетел «Орешник»

Отмечается, что все произошло в ночь с 8 на 9 января. Удары были проведены высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования. Использовался, в том числе, подвижный ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотные летательные аппараты.