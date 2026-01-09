ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области

«В течение светлого времени дня, ВСУ нанесли 62 удара из ствольной артиллерии и 14 с помощью БПЛА по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Двадцать два обстрела со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 11 населенным пунктам Херсонской области 98 артиллерийских ударов», — сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Железный Порт, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Таврийск, Красное, Райское.