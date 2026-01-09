Что известно об ударе «Орешником» по Украине

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Министерство обороны РФ официально подтвердило использование новейшего ракетного комплекса «Орешник». Атака стала ответом на попытку украинских дронов поразить резиденцию Владимира Путина в конце декабря.
Как сообщили в российском военном ведомстве, удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В атаке был задействован подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник».
В ходе удара были поражены:
- объекты производства беспилотников, которые использовались ВСУ для налета на резиденцию президента РФ;
- энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу украинского военно-промышленного комплекса.
«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — подчеркнули в Минобороны.
Воздушное командование «Запад» ВВС Украины заявило о прилете баллистической ракеты, скорость которой достигала 13 000 км/ч. «Ведомости» и «Комсомольская правда» со ссылкой на местные источники пишут, что одной из целей могли стать Бильче-Волицко-Угерское и Стрыйское газохранилища. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил о перебоях с газом в пригородах Львова.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждениях инфраструктуры и перебоях с электричеством. Сообщалось о попаданиях по трем крупным ТЭЦ, что вызвало частичный блэкаут в столице.
Поводом для жесткого ответа стала попытка ВСУ атаковать государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области (Валдай) в ночь на 29 декабря 2025 года.
Как рассказал РИА Новости генерал-майор Александр Романенков, налет был тщательно спланирован. С территории Украины запустили 91 беспилотник — они шли волнами из Сумской и Черниговской областей. ПВО перехватила дроны над Брянской, Смоленской и Новгородской областями, сорвав нападение. Отмечалось, что в качестве боевой части аппараты несли заряды с поражающими элементами для увеличения ущерба.
Российская сторона квалифицировала действия Киева как теракт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что атака была направлена против усилий Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта.
В свою очередь, Дональд Трамп 5 января выразил сомнение в том, что целью Украины был именно Путин, отметив, что инцидент произошел «довольно близко» к объекту, но не имел к нему прямого отношения, пишут «Ведомости».
Глава МИД РФ Сергей Лавров еще 29 декабря предупреждал, что Москва уже определила цели для ударов возмездия.
Это второе официально подтвержденное боевое применение комплекса «Орешник». Впервые о нем стало известно 21 ноября 2024 года после удара по заводу «Южмаш» в Днепре. Ракета способна развивать скорость более 10 Махов, что делает ее перехват современными средствами ПВО практически невозможным.