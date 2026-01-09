Что известно об ударе «Орешником» по Украине

Воздушное командование «Запад» ВВС Украины заявило о прилете баллистической ракеты, скорость которой достигала 13 000 км/ч. «Ведомости» и «Комсомольская правда» со ссылкой на местные источники пишут, что одной из целей могли стать Бильче-Волицко-Угерское и Стрыйское газохранилища. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил о перебоях с газом в пригородах Львова.