Кнутов: удар «Орешником» по целям во Львове стал предупреждением для НАТО

Москва, 9 января — АиФ-Москва. Удар ракетным комплексом «Орешник» по целям во Львовской области в ночь на 9 января стал предупреждением странам НАТО, чтобы те не мешали мирным переговорам с участием США. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

«Подобного рода удары — это демонстрация наших возможностей и фактически предупреждение не только Украине, но и странам НАТО не мешать мирным переговорам, а идти по пути мирных соглашений, которые были выработаны президентом РФ Путиным и лидером США Трампом», — подчеркнул Кнутов.

Он также раскрыл последствия от удара «Орешником».

«Если, например, удар наносился по газовому хранилищу, то ударной волной, которая образуется под землей на определенной глубине, хранилище было разрушено и восстановлению уже не подлежит. Если речь о командном пункте ВСУ и НАТО, то он тоже перестал существовать. Что касается Яворовского полигона, то удар тоже привел к его фактической ликвидации. Чтобы его восстановить, потребуется много сил, времени и денег», — пояснил Кнутов.

Ранее Минобороны РФ также сообщило, что ВС РФ уничтожили объекты производства дронов, атаковавших резиденцию Путина.

