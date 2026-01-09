Кнутов: удар «Орешником» по целям во Львове стал предупреждением для НАТО

«Если, например, удар наносился по газовому хранилищу, то ударной волной, которая образуется под землей на определенной глубине, хранилище было разрушено и восстановлению уже не подлежит. Если речь о командном пункте ВСУ и НАТО, то он тоже перестал существовать. Что касается Яворовского полигона, то удар тоже привел к его фактической ликвидации. Чтобы его восстановить, потребуется много сил, времени и денег», — пояснил Кнутов.