Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера» за неделю

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1285 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск “Север” взят под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке военного ведомства.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1285 военнослужащих, 12 танков и боевых бронированных машин, 82 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — отмечает МО РФ.