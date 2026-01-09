Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера» за неделю

«В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск “Север” взят под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке военного ведомства.