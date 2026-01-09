Ричмонд
ВС России за неделю нанесли пять ударов по украинским объектам

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла один массированный и четыре групповых удара возмездия по предприятиям ВПК Украины, связанным с ними объектами ТЭК и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 3 по 9 января т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.