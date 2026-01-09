Ричмонд
Группировка войск «Днепр» улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 325 военных и пять боевых бронемашин в зоне ответственности группировки войск «Днепр», сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 75 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.