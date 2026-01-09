Группировка войск «Днепр» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 75 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.