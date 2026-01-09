Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» при наступлении в ДНР и Днепропетровской области уничтожили за неделю 2805 боевиков ВСУ, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Как уточнили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

«За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.