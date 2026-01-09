Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

Как уточнили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.