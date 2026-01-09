ПВО за неделю сбила 1327 беспилотника

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности “Нептун” и 1327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронированных машин, 1637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники.