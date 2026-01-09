Ричмонд
В Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в пятницу сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

«Взрывы в Запорожской области», — написал Федоров в своем Telegram-канале.

Немного позже он сообщил о повторных взрывах в подконтрольной ВСУ части региона.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.