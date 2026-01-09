Ричмонд
«Перехватить ракету». В Британии сделали громкое заявление об «Орешнике»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Киев не располагает системами, способными отразить атаку российских ракет «Орешник», пишет The Guardian.

«У Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету», — говорится в материале.

Автор публикации также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал «разрушительную мощь» системы «Орешник».

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

Владимир Зеленский после российских авиаударов и применения ракеты «Орешник» вновь потребовал у западных стран больше средств противовоздушной обороны.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

