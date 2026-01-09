В двух муниципалитетах Воронежской области из-за угрозы атаки дронов завыли сирены

9 января в 15:04 в Воронеже и Лискинском районе завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.
Что касается опасности атаки БПЛА, то она над всем регионом действует с 14:43.
По традиции, тем же, кто сейчас оказался на улице, спасатели рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. А воронежцам, которые сидят дома, советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
