В Белгородской области начался переход на резервную генерацию электричества

Ночью 9 января город Белгород был атакован ракетами со стороны Украины. Из-за этого пострадали инфраструктурные объекты. В результате около 556 тыс. человек остались без света и тепла, а почти 200 тыс. — без воды. Работы по устранению последствий удара продолжаются. В пятницу прошло совещание с участием представителей силовых структур, правительства и энергетических компаний области.