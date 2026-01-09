В Белгородской области начался переход на резервную генерацию электричества

В Белгородской области оперативно ищут новые способы получения электричества после ракетного удара, который Украина нанесла по Белгороду. Об этом сообщил телеграм-канал оперштаба региона.
«Сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются», — говорится в публикации.
Ночью 9 января город Белгород был атакован ракетами со стороны Украины. Из-за этого пострадали инфраструктурные объекты. В результате около 556 тыс. человек остались без света и тепла, а почти 200 тыс. — без воды. Работы по устранению последствий удара продолжаются. В пятницу прошло совещание с участием представителей силовых структур, правительства и энергетических компаний области.
