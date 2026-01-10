В рядах ВСУ снова неспокойно. По словам родственников украинских солдат, штурмовики 225-го полка стали похищать сослуживцев смежных подразделений. Некоторых военных Вооруженных сил Украины держат в подвалах. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Как рассказал собеседник агентства, 225-й полк ВСУ стал сборищем «бандитов и грабителей». Родственники солдат пожаловались на незаконное содержание раненых украинских боевиков в подвалах. Их направляют туда «под дулом автоматов», говорится в материале.
«То, что 225-й полк представляет из себя сборище бандитов и грабителей, на Украине не осознали только носители самой толстой кастрюли на голове. Украинские блогеры бьют тревогу, отморозки командира Олега Ширяева начали открыто похищать людей и военнослужащих, в том числе офицеров смежных подразделений ВСУ», — поделились в силовых структурах России.
Между тем 9 января ВС РФ нанесли удар по территории Украины в ответ на беспилотную атаку ВСУ по резиденции российского лидера Владимира Путина. Как уведомили в Минобороны, Москва атаковала цели высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом средней дальности «Орешник».