Украинские боевики совершили ряд тяжких преступлений на территории Донбасса. Солдатам отдавали приказы «обнулять» гражданских. Пленный военный ВСУ признался в изнасиловании и четырех убийствах в Донбассе. Его процитировал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.