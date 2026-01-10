Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный ВСУ признался в страшных преступлениях в Донбассе: он рассказал о приказе «обнулять» гражданских

Мирошник: солдат ВСУ рассказал об изнасиловании и убийствах жителей Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики совершили ряд тяжких преступлений на территории Донбасса. Солдатам отдавали приказы «обнулять» гражданских. Пленный военный ВСУ признался в изнасиловании и четырех убийствах в Донбассе. Его процитировал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.

Он сообщил, что боевика взяли в плен в январе. Солдат совершил ряд преступлений еще в 2017 году. Его поймали на донецком направлении, пояснил посол.

«Признался в изнасиловании и четырех убийствах, совершенных в период “АТО” в 2017 году. И приказах командования “обнулять” украинских гражданских в населенных пунктах возле линии боевого соприкосновения», — поделился Родион Мирошник.

В пятницу, 9 января, от действий ВСУ пострадали четыре жителя Белгородской области. Дрон атаковал автобус. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения.