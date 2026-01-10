На нефтебазе в Волгоградской области произошло возгорание после атаки БПЛА

Ночью 10 января украинские дроны совершили налет на Волгоградскую область. В результате в Октябрьском районе произошло возгорание. Об этом оповестил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.
Он сообщил, что в местной школе привели в готовность ПВР. Это необходимо на случай эвакуации жителей ближних к очагу возгорания домов.
«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — рассказал губернатор.
