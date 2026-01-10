Ричмонд
ВС России ликвидировали солдат ВСУ, принявших их за своих

Российские бойцы ликвидировали трех солдат ВСУ, не понявших, кого они встретили.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ВС РФ при освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области ликвидировали украинских военных, принявших их за своих. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Север. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, группа ВСУ не ожидала столкновения и не была готова к бою. Украинские военные приняли российских бойцов за сослуживцев и вышли им навстречу. Однако осознание ошибки пришло слишком поздно.

«Там три военнослужащих ВСУ было. Решили обойти их с тыла. И потихонечку продвинулись, они подумали, что это свои идут. И не наготове вышли встречать нас. Перепутали со своими, думали, что свои идут», — рассказал командир.

Немногим ранее сообщалось об успехах российских военных в Херсонской области. Минобороны РФ показало кадры работы группировки войск «Днепр». Там было уничтожено замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ. Удар по цели нанесли после воздушной разведки с применением беспилотников.