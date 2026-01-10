15 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, и по четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, 10 дронов сбили над Краснодарским краем, восемь — над Брянской, шесть — над Липецкой областями, по четыре — над Калужской областью и Республикой Адыгея, три БПЛА уничтожены над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, два — над территорией Белгородской области, и по одному над Воронежской, Смоленской и️ Тульской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.