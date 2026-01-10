Военнослужащие двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования в районе Андреевки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника агентства, проблемы возникли в 158-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Военнослужащие длительное время находятся на передовой без ротации. Это привело к снижению боевой устойчивости подразделений.
«В районе Андреевки военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады открыто не выполняют приказы командования», — сообщил собеседник РИА Новости.
Аналогичная ситуация, как утверждается, складывается и в 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Там также фиксируются отказы выполнять приказы командования.
Напомним, ранее сообщалось об ужасных приказах, которые украинское командование отдавало своим подразделениям. В частности, в 2022 году танкистам ВСУ перед отправкой на передовую заваривали люки танков. В одном из случаев это привело к тому, что солдаты буквально сгорели заживо. Вытащить их было невозможно.