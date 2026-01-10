Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 59 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 59 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Так, российские военные сбили 11 БПЛА над акваторией Черного моря, десять — в Краснодарском крае, восемь — в Брянской области, шесть — в Липецкой.

По четыре дрона уничтожили в Калужской области, Адыгее, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Еще три беспилотника нейтрализовали над территорией Московского региона, в том числе один, летевший в сторону столицы, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

