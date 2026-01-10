Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Нечволодовка, Грушевка в Харьковской области и Ильичевка в ДНР.
«Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.