Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Нечволодовка, Грушевка в Харьковской области и Ильичевка в ДНР.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.