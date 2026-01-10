Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка и Кучеровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли более 130 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три склада материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.