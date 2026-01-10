Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка и Кучеровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.