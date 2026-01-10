Ричмонд
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 135 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли более 135-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в МО РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области», — подчеркнули в военном ведомстве.