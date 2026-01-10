Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

«ВСУ потеряли более 135-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в МО РФ.
«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области», — подчеркнули в военном ведомстве.