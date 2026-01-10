Минобороны рассказало о продвижении подразделений «Центр» в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Гришино, Красноярское, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке российского военного ведомства.